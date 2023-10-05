Жуткое ДТП в Италии с участием туристов, появилась новая информация о жертвах

Полиция рассматривает две возможные причины ДТП – болезнь водителя или неправильный маневр на дороге.

Вечером, 3 октября, возле Венеции (Италия) произошла ужасная дорожная авария с участием пассажирского автобуса, в котором находились иностранные туристы. В результате трагедии погиб 21 человек, всех жертв ДТП уже удалось идентифицировать.

Об этом сообщает издание TGR.

Префект Венеции Микеле ди Бари объявил, что авария унесла жизнь: 9 украинцев, 4 румынов, 3 немцев, 1 итальянца (водитель), 1 хорвата, 2 португальцев и 1 южноафриканца. Еще 18 человек получили травмы разной степени тяжести, в том числе и дети.

Известно, что пассажирский автобус прорвал заграждение и рухнул с 10-метровой высоты на железнодорожные пути, в результате чего вспыхнул сильный пожар. На месте ДТП работали 50 машин "скорой" помощи. Транспорт не был рейсовым, его арендовал кемпинг "Hu Venezia", принимавший иностранных туристов в соседнем городе Маргера.

В полиции расследует трагедию и рассматривают две возможные причины дорожного происшествия – болезнь водителя или неправильный маневр на месте ремонта дороги.

"Курсор" писал ранее, что мэр Венеции Луиджи Бурджанари присутствовал на месте трагедии, подчеркнув, что это "апокалиптическая сцена". 19 пассажиров скончались сразу, а двое - в больнице. В городе объявили траур.

Еще мы писали, что стало известно имя израильтянина, погибшего в Румынии - им оказался то 24-летний житель Ашкелона Никита Богомилов, работающий в больнице.

Напомним, что утром, 2 октября, на шоссе 866, недалеко от Цомета, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 19-летний юноша.