В Эйлатском заливе снова заметили редкого горбатого дельфина

Такие дельфины входят в список исчезающих видов.

В Управление природы и парков Израиля поступило сообщение, что в Эйлатском заливе был снова замечен горбатый дельфин (Sousa plumbea). В последний раз в наших краях его видели в январе текущего года.

Об этом сообщает организация на своей странице в Facebook.

Инспектор Омри Омеси отправился в лагуну в Эйлате, чтобы задокументировать морского "гостя". Благодаря хорошо рассмотренному плавнику стало понятно, что это тот самый вид дельфинов, которые ранее наблюдали возле нашего побережья.

Отмечается, что этот вид млекопитающих редко встречается в наших краях, однако он, как и другие морские обитатели являются природными ценностями в Израиле, поэтому инспекторы делают все возможное, чтобы обеспечить им безопасное природное пространство.

В последнее время популяция горбатых дельфинов сокращается, поэтому они входят в список исчезающих видов .Большая часть их рациона состоит из сцианид рыб, головоногих и ракообразных.

"Курсор" писал ранее, что в коралловом заповеднике Эйлатского залива, были замечены дельфины Афалина, которых еще называют бутылконосыми дельфинами. В сети появилась фотография морских "гостей".

Еще мы писали, что в Эйлатском заливе недавно заметили ядовитую пеллагическую пурпурную медузу (Thysanostoma loriferum). Как правило, эта медуза живет в глубинах Красного моря и не подплывает к побережью.

Напомним, что ученые из Школы морских и атмосферных наук имени Розенстила при университете Майами обнаружили новый подвид дельфинов, который обитает только в восточной тропической части Тихого океана.