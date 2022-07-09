Парки и заповедники посетили 90 тысяч туристов

Сегодня, 9 июля, национальные парки и заповедники посетили около 90 тысяч туристов.
Об этом пишет портал Walla.
За выходные было зафиксировано около 6000 ночевок на ночных стоянках. Самыми популярными местами у израильтян были национальный парк Масада с 2500 посетителями, а также национальный парк Яркон Тель-Афек и Три сада с 2000 посетителями.
Кроме того, около 1800 туристов посетили заповедник Эйн-Геди и национальный парк Кесария.
Ранее редакция Курсора сообщала, что с начала 2022 года Израиль посетило более миллиона туристов. Туристическая сфера Израиля постепенно начинает восстанавливаться после пандемии коронавирусной инфекции. Стало известно, что с начала текущего года страну посетили 1,037 миллиона иностранных туристов.
Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам назвали самые доступные по цене направления. Цены на авиабилеты в последнее время взлетели до небес, и многие израильтяне, которые надеялись поехать в отпуск летом, вынуждены платить высокую цену за полеты в большинство направлений мира.
Еще напомним, что хакеры взломали израильские туристические сайты.