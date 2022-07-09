Парки и заповедники посетили 90 тысяч туристов

Сегодня, 9 июля, национальные парки и заповедники посетили около 90 тысяч туристов.

Об этом пишет портал Walla.

За выходные было зафиксировано около 6000 ночевок на ночных стоянках. Самыми популярными местами у израильтян были национальный парк Масада с 2500 посетителями, а также национальный парк Яркон Тель-Афек и Три сада с 2000 посетителями.

Кроме того, около 1800 туристов посетили заповедник Эйн-Геди и национальный парк Кесария.