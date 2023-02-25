В этом году в Израиле первый хамсин начнется преждевременно: синоптики назвали сроки

В ближайшие дни в Израиле сохранится летняя теплая и солнечная погода. Несмотря на то, что хамсин (шарав) обычно наступает не раньше марта-апреля, в этом году первые признаки его наступления можно будет заметить уже в конце февраля. В субботу, 25 февраля, температура воздуха незначительно поднимется, и небо будет ясным с некоторыми облачными прояснениями.

Такие прогнозы дали синоптики израильской метеослужбы.

В ближайшие сутки в израильских городах ожидается такая температура воздуха: Иерусалим — 15-6, Тель-Авив — 18-11, Хайфа — 15-10, Кацрин — 17-7, Тверия — 21-10, Нацерет — 16-8, Афула — 19-7, Лод — 19-9, Ашдод — 17-10, Беэр-Шева — 19-9, Побережье Мертвого моря — 22-15, Эйлат — 23-13.

В воскресенье, 26 февраля, дополнительное повышение температуры воздуха.

В понедельник, 27 февраля, станет значительно теплее, воздух во многих регионах прогреется до 25 градусов.

Во вторник, 28 февраля, ожидается хамсин, который продлится и 1 марта. Температура воздуха приблизится к 30-градусной отметке. В утренние часы на севере и в горных районах будут дуть сильные восточные ветры.

Ранее исследователи заявили, что жара в Израиле будет только усиливаться. Глобальное потепление продолжит вызывать экстремальные погодные явления. Жара в Израиле приводит в среднем к 30 смертельным случаям каждый год, но с прогнозируемым увеличением интенсивности и продолжительности, исследователи полагают, что это число может возрасти до 330 смертей ежегодно.

Ученые заявили, что к концу 21 века в регионе произойдет семикратное увеличение количества волн экстремальной жары и трехкратное увеличение продолжительности этих явлений. Продолжительность волн тепла продлится в течение всего летнего сезона в Израиле в ближайшие несколько лет.