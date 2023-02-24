Жара в Израиле будет только усиливаться — исследование

Жара в Израиле приводит в среднем к 30 смертельным случаям каждый год, но с прогнозируемым увеличением интенсивности и продолжительности, исследователи полагают, что это число может возрасти до 330 смертей ежегодно.

Доктор Ассаф Хохман, старший климатолог Института наук о Земле Еврейского университета (HU) в Иерусалиме, провел совместное исследование с Технологическим институтом Карлсруэ (единственный немецкий университет передового опыта с национальным сектором крупномасштабных исследований), который предсказал беспрецедентное увеличение продолжительности, частоты и силы волн тепла здесь и во всем восточном Средиземноморье.

По их словам, к концу 21 века в регионе произойдет семикратное увеличение количества волн экстремальной жары и трехкратное увеличение продолжительности этих явлений. Результаты были опубликованы в журнале Science of the Total Environment под заголовком «Более частые, постоянные и смертоносные волны тепла в 21 веке над Восточным Средиземноморьем».

Авторы предсказали, что продолжительность волн тепла продлится в течение всего летнего сезона в Израиле в ближайшие несколько лет.

«Симптомы глобального потепления ощущаются во всем мире, а поскольку Средиземноморский регион является «горячей точкой изменения климата», израильтяне подвергаются повышенному риску», — сказал Хохман.

Земля нагрелась на 1,1 градуса по Цельсию с начала промышленной революции, что привело к увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как периоды сильной жары, наводнения, засухи и штормы. Исследования показали, что основной причиной этого является изменение климата, при котором предполагается, что деятельность человека значительно увеличивает концентрацию парниковых газов в атмосфере.

По словам ученых, волны тепла представляют растущую угрозу для общества в регионе Восточного Средиземноморья.

Ранее Курсор писал, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию.

Также Курсор писал о том, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления.