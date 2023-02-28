За последний месяц жертвами терактов стали 14 израильтян

За прошедший месяц в Израиле и Палестинской автономии произошла вспышка насилия, в том числе терактов, которые привели к гибели израильтян. В феврале в Иерусалиме, Иудее и Самарии погибли 14 человек.

Об этом сообщает «Детали«.

Как отмечено в сообщении, в результате нападения на прихожан синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме семь человек погибли, когда террорист открыл огонь. Еще трое погибли после нападения на остановке в городе Рамот, когда на них наехал автомобиль.

Сержант Асиль Суаэйд, боец пограничной службы, был убит при нападении на контрольно-пропускной пункт Шуафат, когда гражданский охранник случайно выстрелил в него. Братья Гилель Менахем и Игаль Яаков Янив были застрелены в Хаваре. Также 27 февраля, гражданин Израиля и США 27-летний Илан Ганелес был убит в результате нападения на шоссе 90 недалеко от Иерихона. Это уже 14-я насильственная смерть в этом месяце в результате терактов в Иерусалиме, Иудее и Самарии.

Список жертв терактов в Израиле за последний месяц:

Натали Мизрахи (45 лет),

Элиягу Мизрахи (48 лет),

Рафаэль Бен-Элиягу (56 лет),

Ашер Натан Морели (14 лет),

Ирина Королева (59 лет, гражданка Украины),

Шауль Хай (68 лет),

Илья Сосенский (26 лет),

Яаков Исраэль Палей (6 лет),

Альтер Шломо Ледерман (20 лет),

Ашер Менахем Палей (8 лет),

Асиль Суаэйд (22 года),

Гилель Менахем (21 год),

Ягель Яаков Янив (20 лет),

Илан (Эяль) Ганелес (27 лет).

Напомним, правительство одобрило законопроект о смертной казни для террористов, который предусматривает возможность вынесения смертного приговора тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. По данному документу суд сможет вынести такой приговор. Этот законопроект будет обсуждаться в кабинете политической безопасности после предварительного голосования. На данном этапе комитет решил только об окончательной формулировке закона.