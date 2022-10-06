В Галилее родственники убитого мужчины угрожали медикам и устроили погром в больнице

Семья 18-летнего Вассима Кайяля, которого убили в результате покушения в парке Нагарии, в ответ на это решила устроить беспорядки в медицинском учреждении Галилеи.

Они приехали в больницу, угрожали сотрудникам больницы, дрались с охраной и пытались прорваться в отделение интенсивной терапии и другие помещения, которые не предназначены для посетителей.

Об этом сообщает издание «Детали».

Полицейские и ЯСАМ воспользовались слезоточивым газом и арестовали двух человек за нападение на полицию и охрану.

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