В Галилее родственники убитого мужчины угрожали медикам и устроили погром в больнице

Они приехали в больницу, угрожали сотрудникам больницы, дрались с охраной и пытались прорваться в отделение интенсивной терапии и другие помещения, которые не предназначены для посетителей.
Об этом сообщает издание «Детали».
Полицейские и ЯСАМ воспользовались слезоточивым газом и арестовали двух человек за нападение на полицию и охрану.
Ранее мы рассказывали, что Бат-Яме в ДТП пострадал подросток.
Также «Курсор» сообщал, что ребенка закрыли в машине в Маалот-Таршире.
Помимо этого, в Тверии мотоциклист серьезно пострадал в ДТП.