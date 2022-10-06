Ребенка закрыли в машине в Маалот-Таршире: ему потребовалась помощь

Родителей просят быть осознанными и не оставлять своих детей на долгое время в закрытом автомобиле.

В Маалот-Таршихе родители ушли на долгое время и оставили своего 4-летнего сына в закрытом автомобиле. У него диагностировали обезвоживание.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

Подобные случаи в стране случаются довольно часто, поэтому родителей просят быть более осознанными. К счастью, 4-летнего ребенка спасли и доставили в медицинский центр «Галилеи» в Нагарии. Врачи сказали, что у малыша обезвоживание, но сейчас его состояние стабилизировалось, с ним все хорошо.

Медики напомнили, что подобная забывчивость родителей может привести к непредвиденным последствиям, иногда она может стоить самого дорогого — жизни.

«Курсор» писал ранее, что двухлетняя малышка был оставлена на два часа в закрытом автомобиле на улице Харушот в Кирьят-Бялике. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное. Ей оказывают необходимую помощь в больнице Рамбам.

Еще мы писали, что 6-месячный младенец, оставленный в машине на полуденной жаре в Эладе, умер. Младенец был забыт в автомобиле и оставлен там на несколько часов. Температура в городе составляла около 31 градуса по Цельсию.

Напомним, что в Негеве умерла 3-летняя девочка, оставленная в закрытой машине ее семьи. Девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии.