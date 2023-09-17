В Галилее в результате несчастного случая погиб трехлетний ребенок

Мальчика доставили в медицинский центр Галилеи в критическом состоянии, однако позже медицинским бригадам пришлось констатировать его смерть.

В воскресенье, 17 сентября, в городе Кфар-Ясиф в результате несчастного случая погиб 3-летний мальчик.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что ребенок получил ранение в результате падения тяжелого предмета.

Согласно информации СМИ, мальчика доставили в медицинский центр Галилеи в критическом состоянии, однако позже медицинским бригадам пришлось констатировать его смерть.

Как сообщал Курсор, двое детей в возрасте 10 и 13 лет получили травмы средней и легкой степени тяжести в результате падения с высоты около 5 метров в общественном парке Кирьят-Аты.

Медики и парамедики MDA оказали пострадавшим детям медицинскую помощь и эвакуировали в больницу Рамбам в Хайфе.

Ранее мы писали о том, что 18 августа трехлетняя девочка погибла после падения с высоты в палестинском лагере беженцев Шуафат в Иерусалиме. Девочка получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

До этого стало известно, что в местную клинику в Рахате доставили 4-летнего мальчика после того, как его сбила машина. Медики МАДА и фельдшеры оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Сорока в состоянии средней степени тяжести с травмами головы и таза. Обстоятельства аварии выясняет полиция.

Курсор также писал, что в поселении в Негеве четырехлетняя девочка упала с крыши дома. Малышка получила ранения средней степени тяжести. По всей видимости, она упала с крыши одноэтажного дома. Бригада МАЛА эвакуировала ее в больницу с травмой головы.

Еще мы сообщали, что в Иерусалиме ребенка срочно госпитализировали после того, как он проглотил ключ.

Курсор также напоминает, что в США ребенок упал с высоты 9-этажного дома, но выжил.