В Герцлии директора школы назвали фашисткой за то, что она заперла непривитых детей в классе

Инцидент произошел на фоне обострения пандемии вируса COVID-19 и связанных с этим ограничений.

В школе в Герцлии произошел скандал с участием 5 детей, отстраненных от занятий на фоне ужесточения требований к карантинным мероприятиям.

Об этом сообщает новостное издание «Israelinfo».

Как оказалось, пятерых непривитых учеников, которые пришли на занятия, изолировали от окружающих и заперли в классе. После чего разослали их родителям сообщения с просьбой забрать детей из школы. До того момента, пока школьников не забрали родители, их не выпускали на перемены и в туалет.

Инцидент сильно возмутил родителей пострадавших детей и других неравнодушных граждан, которые в соцсетях назвали директрису «законченной фашисткой», а методы ее работы «жестокими и неприемлемыми».

Происшествие получило широкое распространение в сети. После большого количества оскорблений в свой адрес, директриса подала жалобу в полицию.

Министерство образования, в свою очередь, отреагировало на жалобу родителей на «жестокие» меры, примененные к их детям, отказав им в применении дисциплинарных мер в отношении директрисы, так как «она действовала точно по инструкциям, и ее заботило только здоровье всех учеников».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что минобразования провело исследование, показывающее как карантин повлиял на израильских школьников.

Министерство образования опубликовало вчера тревожные данные, собранные консультативно-психологической службой министерства за прошлый месяц.

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