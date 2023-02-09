В Гистадруте появилось подразделение фрилансеров

Ассоциация профессиональных союзов «Гистадрут» создала Подразделение фрилансеров, которое будет действовать в рамках Форума самозанятых граждан.

Об этом пишет davar1.

Фрилансеры смогут получить консультации по ведению бизнеса, юридические консультации, обучение, курсы повышения квалификации, набор льгот и многое другое. В подразделение могут входить предприниматели, не являющиеся работодателями. Но фрилансеры должны будут платить членские взносы.

По оценкам, в Израиле насчитывается более 300 тысяч фрилансеров, это около 10 процентов всех работающих граждан. И это число растет как в нашей стране, так и во всем мире.

Отмечается, что фрилансеры считаются «уязвимым классом», потому что имеют меньшую социальную защиту, а еще их средняя зарплата составляет 9 563 шекеля в месяц, что на 25 процентов ниже, чем средняя зарплата наемных работников.

«Курсор» писал ранее, что Всеобщая федерация труда «Гистадрут» хранила молчание после повышения заработной платы на 13%, предоставленного израильским министрам, депутатам и высокопоставленным государственным служащим. Как и в случае с остальным государственным сектором, зарплаты этих высокопоставленных лиц были заморожены в течение последних трех лет.