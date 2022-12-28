Гистадрут потребует повышения заработной платы госслужащих

Всеобщая федерация труда Гистадрут хранила молчание после недавнего повышения заработной платы на 13%, предоставленного израильским министрам, депутатам и высокопоставленным государственным служащим. Как и в случае с остальным государственным сектором, зарплаты этих высокопоставленных лиц были заморожены в течение последних трех лет.

Об этом сообщает Globes.

Теперь, когда руководители Гистадрута сядут за стол с политиками в новом правительстве, чтобы обсудить повышение зарплаты, у них будет 13% отметка, на которую можно ссылаться.

Гистадрут не делал никаких публичных заявлений о своих требованиях к государственному сектору, но ориентиром будет успешное повышение зарплаты учителей, достигнутое летом — 2,5% в год в течение 5-и лет, в течение которых зарплата в государственном секторе не повышалась. Другими словами, генеральный секретарь Гистадрута Арнон Бар-Давид будет требовать 13%.

Такое повышение заработной платы обойдется Министерству финансов почти в 8 млрд шекелей. Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон предупредил об инфляционном давлении щедрых повышений зарплаты.

Чиновники Минфина сядут за стол переговоров с разными идеями. В последние годы зарплаты в государственном секторе ползли вверх, несмотря на замораживание соглашений о зарплате в 2020 году. Таким образом, в 2021 году средняя заработная плата государственных служащих составляла 17 368 шекелей, что на 1,3% больше, чем в 2020 году, и на 1,6% больше, чем в 2019 году. За тот же период зарплаты в частном секторе вырос еще больше.

Бар-Давид, который более двух лет назад согласился отложить повышение зарплаты для госсектора, теперь рассчитывает получить более высокую зарплату за тот период, в котором ждали госслужащие. И любое достигнутое соглашение задаст тон соглашениям о зарплате для других групп работников.

Как сообщал Курсор, в Гистадруте представили план борьбы с дороговизной жизни в стране. Главным требованием, выдвинутым профсоюзом, является повышение минимальной заработной платы на 700 шекелей. Сейчас она составляет 5300 шекелей.

Курсор писал ранее, что с нового года израильтян ждет очередная волна подорожания коммунальных услуг. С января на 3,5 процента повысится тариф на водоснабжение, а электроэнергия может вырасти на 12 процентов.