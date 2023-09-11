В горах Эйлата обнаружены артефакты, используемые колдунами 400 лет назад

"Магические услуги", вероятно, оказывались мусульманским паломникам.

В Эйлатских горах исследователи обнаружили большое количество предметов, которые использовали "профессиональные" колдуны во время своих магических обрядов около 400 лет назад.

Об этом сообщает издание "Детали".

Сначала их обнаружил житель Эйлата Моти Шемтов, потом на место были отправлены представители Управления древностей, которые провели раскопки. В ходе работ они обнаружили десятки фрагментов керамических предметов, в том числе ритуальные погремушки, статуэтки и гальку из цветного кварца. Вероятно, колдуны использовали артефакты в магических ритуалах для снятия порчи, сглаза, лечения различных заболеваний.

Ученые провели исследования образцов и выяснили, что керамические изделия были изготовлены на территории Египта.

В Управлении древностей говорят, что артефакты были найдены недалеко от Дороги паломников, которая выходит из Каира, пересекает Синай и продолжается через район Эйлатских гор в сторону Акабы, а оттуда на Аравийский полуостров.

Вероятно, на участках дороги были обустроены стоянки и постройки для паломников. Им колдуны могли оказывать ряд своих "магических услуг".

"Курсор" писал ранее, что в районе кибуцца Уша, недалеко от Кирьят-Аты, проходили раскопки, в ходе которых старшеклассница увидела в земле фрагмент "магического" зеркала византийского периода. В прошлом люди считали, что такие предметы являются сильными талисманами, и согласно поверьям, защищают от злых духов.

Еще мы писали, что ученые во время изучения пещер Иудейской пустыни обнаружили удивительную находку — серебреную монету достоинством в 0,5 шекеля.