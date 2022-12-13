Будет грозить штраф: в государстве заработала система «Не звони мне»

Министры Орна Барбивай («Еш Атид») и Мерав Коэн(«Еш Атид») объявили утром в понедельник (12.12.2022), что продвигаемый ими проект «Не звони мне» вступил в силу. Как и во многих странах мира, потребительским компаниям будет запрещено связываться с теми, кто решил внести свои телефоны в государственную базу данных, находящуюся в ведении Управления по защите прав потребителей.

С 12 декабря граждане Израиля, которые не хотят, чтобы им звонили коммерческие структуры с маркетинговымипредложениями, смогут бесплатно вносить свои данные в базу данных «Не звони мне», а компаниям будет запрещено связываться с ними. Фактически, сам факт обращения к потребителю, решившему зарегистрироваться в базе данных, будет приравниваться к правонарушению, которое влечет за собой штраф. Созданию государственной программы защиты прав потребителей способствовали министр социального равенства Мерав Коэн и министр экономики и промышленности Орна Барбивай.

База данных находится в ведении Управлением по защите прав потребителей и добросовестной торговле при Министерстве экономики. Через специальный онлайн-портал любой гражданин может зарегистрировать свой номер телефона и войти в базу данных. В случае обращения компании к тем, кто решил зарегистрироваться в базе данных «Не звоните мне», потребитель может подать жалобу в Орган по защите прав потребителей, и на компанию будут наложены крупные денежные штрафы.

Закон позволяет Уполномоченному Управления по защите прав потребителей и добросовестной торговле налагать финансовые штрафы в размере 46 000 шекелей для компаний и 25 000 шекелей для частного торговца, на того, кто связался с потребителем, чей номер зарегистрирован базе данных «Позвони мне».

Создание базы данных является частью общемировой тенденции и уже существует во многих странах мира, в том числе: США, Канаде, Англии, Сингапуре, Индии и др. Например, уже в 2003 году в США, которые стремились сократить количество маркетинговых звонков, ввели эту систему и к 2009 году, среднее количество телефонных звонков, полученных в месяц, сократилось с 30 всего до 6.

Созданию базы данных предшествовали дискуссии о возможных противоречиях между свободной конкуренцией на рынке и правом на неприкосновенность частной жизни. В закон были введены механизмы, уравновешивающие эти вещи, а также статьи закона были составлены в соответствии с образцами других стран, где уже действует подобная система.

Министр экономики и промышленности Орна Барбивай («Еш Атид») сказала: «Создание базы данных «Не звони мне» передает полномочия потребителям, чтобы они могли выбирать, получать маркетинговые звонки или нет. Это эффективный инструмент, предназначенный для защиты в первую очередь пожилых граждан, которыеболее уязвимы, чем остальные. Мы работали в сотрудничестве с Управлением по защите прав потребителей, Министерством социального равенства под руководством моей коллеги — министра Мерав Коэн и сотрудниками Министерства экономики и промышленности. Не сомневаюсь, что это сотрудничество значительно снизит вред для потребителей. Приглашаю всех желающих зарегистрироваться в базе данных».

Министр социального равенства Мерав Коэн («Еш Атид») добавила: «Цель базы данных «Не звони мне» — в первую очередь защитить уязвимых потребителей, которых телемаркетинговые компании считают легкой добычей. Создание базы данных соответствует глобальной тенденции и на фоне тысяч сложных дел, которые мы рассмотрели, в том числе от пожилых людей, новых репатриантов, людей с ограниченными возможностями, которых бесчестно использовали ради прибыли. Ясчитаю, что потребители должны иметь право выбора: хотят ли они получать маркетинговые звонки или нет. Это модель, которая уже успешно внедрена во всем мире, и израильским потребителям пора также получить эту защиту».

Зарегистрироваться в базе данных можно перейдя поссылке https://dnc.fta.gov.il/, где есть возможность ознакомиться с подробной инструкцией о положениях нового закона на русском языке — ссылка — https://dnc.fta.gov.il/wp-content/uploads/2022/10/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AAn.pdf и внести свой телефон.

Можно также записаться, позвонив по телефону 1800-071-071.

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