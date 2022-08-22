В Гуш-Эционе напали на водителя автобуса: подробности инцидента

На водителя общественного транспорта напал один из пассажиров, в результате пострадавшего эвакуировали в больницу с травмами.

В воскресенье вечером, 21 августа, в Гуш-Эционе на водителя автобуса №381 компании «Эгед таавура» было совершено нападение. В результате мужчина с травмами попал в медицинское учреждение.

Об этом сообщает издание News.walla.

Инцидент произошел недалеко от еврейского поселения Эфрат. Пассажир зашел в общественный транспорт и начал кричать на водителя. Тот остановился и попросил пассажира покинуть автобус, но мужчина разозлился и разбил перегородку, которая отделяла его от водителя. Он достал газовый баллончик и распылил ему в глаза.

Водитель отравился газом, повредил глаза и поранил голову осколками перегородки. Медики госпитализировали его в больницу. На буйного пассажира он хочет подать жалобу в полицию.

В автобусной компании отреагировали на инцидент и рабочий комитет объявил забастовку, отметив, что по маршруту №381 будет прекращено движение, пока там не наведут порядок.

«Курсор» писал ранее, что автобусная компания «Метрополин» выдаст своим контролерам нательные видеокамеры, которые будут записывать все, что происходит в автобусе во время поездки. Таким образом водителей и контролеров хотят защитить от насилия.

Еще мы писали, что в Реховоте произошел неприятный инцидент, в результате которого едва не пострадал водитель автобуса. Один из пассажиров пытался его задушить.