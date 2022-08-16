Контролеры автобусов «Метрополин» получат нательные видеокамеры

Нательные камеры будут включаться, когда контролер заходит в автобус, и выключаться после окончания смены, когда он выходит из транспорта.

Автобусная компания «Метрополин» выдаст своим контролерам нательные видеокамеры, которые будут записывать все, что происходит в автобусе во время поездки.

Об этом сообщает издание davar1.

Такое решение было принято сегодня, 16 августа, между Гистадрутом и автобусной компанией. Таким образом водителей и контролеров хотят защитить от насилия. Если кто-то из пассажиров нанесет вред сотруднику автобусной компании «Метрополин», то видеозапись будет передана в отделение полиции.

Нательная камера будет включаться, когда контролер заходит в автобус, и выключаться после смены, когда он выходит из общественного транспорта. Все происходящее в автобусе в течение дня будет непрерывно сниматься и записываться.

Председатель профсоюза работников транспорта в Гистадруте Ави Эдри отметил, что это важный шаг в обеспечении защиты водителей и контролеров, которые часто стают жертвами нападения со стороны пассажиров.

«Курсор» писал ранее, что 7 августа, в Реховоте произошел неприятный инцидент, в результате которого едва не пострадал водитель автобуса. Один из пассажиров пытался его задушить.

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