В Хадере произошло жуткое убийство - мужчина отрезал голову отцу и пытался задушить мать

Также он пытался убить пациента клиники, в которой проходил лечение.

Следователи предъявили обвинение жителю Хадеры в убийстве своего отца и покушении на убийство матери.

Об этом сообщает "Walla".

Так, 43-летний житель Хадеры Шломо Каторзия был задержан за жестокое убийство своего отца и попытку убить свою мать. Соседи вызвали полицию после того, как услышали крики. Полиция и пожарные сотрудники смогли войти в квартиру, где Шломо был арестован во время того, как «душил свою мать с ножом в руке». К этому моменту сын уже убил своего отца и отрезал ему голову.

По обвинению, Шломо и его брат проживали вместе в квартире в Хадере, которая принадлежала их родителям, живущим во Франции. В июле родители приехали в Израиль и проживали с сыновьями.

По версии следствия, Шломо воспользовался моментом, когда мать ушла за покупками, и напал на отца. Докладывается, что он задушил его, отрезал голову и приступил к трапезе. Затем он перетащил тело отца на балкон. Когда мать вернулась из магазина и увидела следы крови на полу, она спросила: «Где отец?». В этот момент Шломо напал на нее. Полиция быстро вмешалась и помешала ему совершить второе убийство.

Во время допроса подозреваемый заявил, что планировал убить всех членов своей семьи под влиянием представлений, которые он получил из прочитанных им книг о Каббале. Психиатрическая экспертиза показала, что Шломо был вменяем во время преступления. Также он обвиняется в убийстве отца, попытке убийства матери и попытке задушить другого пациента в больнице "Шаарей Менаше", где он проходил обследование. Сотрудник полиции, находившийся на охране, вмешался и предотвратил насилие.

До этого мы писали, что в Рахате мужчина убил жену и попытался застрелиться сам.