В Рахате мужчина убил жену и попытался застрелиться сам

Он убил свою жену одним выстрелом.

В понедельник около 15:00 в полицию поступило сообщение о трагическом инциденте. Полицейские и сотрудники МАДА сразу прибыли на место происшествия в бедуинском Рахате, где мужчина застрелил жену и попытался убить себя.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Сообщается, что 35-летний местный житель убил жену прямым выстрелом в голову, после чего попытался совершить самоубийство, приставив пистолет к своей голове, но дело закончилось ранением средней степени тяжести. Ему уже оказали первую помощь и отправили в больницу “Сорока”. На данный момент его жизни ничего не угрожает и скоро он будет передан полиции для допроса.

В доме мужчины при обыске полицейские нашли и конфисковали пистолет с патронами. Пока неизвестно, что спровоцировало мужчину на убийство жены.

Ранее "Курсор" писал о том, что появились подробности убийства женщины в Ашдоде. В ночь на 9 сентября в одном из ашдодских парков было обнаружено бездыханное тело женщины.

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