В Хайфе арестовали сотрудника дома престарелых по подозрению в насилии над 84-летней женщиной

Сотрудник дома престарелых в Хайфе был арестован по подозрению в жестоком обращении с 84-летней женщиной и причинении ей травм лица.

Об этом сообщает Maariv.

Вчера в полицию поступило заявление по подозрению в жестоком обращении с пожилой женщиной в доме престарелых и причинении ей тяжелых травм лица. Пострадавшая была направлена в городской медицинский центр Кармель для лечения.

Следователи отделения Хайфы провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали 43-летнего подозреваемого жителя Дейр-Белота. Подозреваемый был доставлен в отделение Хайфы для допроса, а по окончании следствия доставлен в Хайфский магистратский суд, который продлил его содержание под стражей до четверга.

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