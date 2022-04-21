В Хайфе будут судить мужчину, который насиловал несовершеннолетних и снимал на видео

Окружная прокуратура Хайфы предъявила обвинение мужчине, который в течение пяти месяцев совершал сексуальные преступления с тремя девушками. После того, как его действия были разоблачены, он удалил видео, в которых все задокументировал.

Окружная прокуратура Хайфы сегодня в четверг предъявила обвинение в окружном городском суде 36-летнему мужчине, приписывая ему половые преступления, которые он совершал в течение пяти месяцев в отношении трех несовершеннолетних девушек, младших медсестер.

Согласно обвинительному акту, выдвинутому адвокатом, в отношении двух несовершеннолетних подсудимый несколько раз совершал изнасилования, а во всех трех случаях он совершал многочисленные правонарушения в виде серьезных непристойных действий. Подсудимый также фотографировал и снимал несовершеннолетних во время совершения в отношении них правонарушений.

Вменяемые ему правонарушения обвиняемый совершал неоднократно и с частотой несколько раз в неделю, в одиночку осуществляя надзор за несовершеннолетними. Подсудимый приказал двум несовершеннолетним никому не рассказывать о своих действиях, иначе он больше не сможет с ними встречаться.

После того, как действия подсудимого были разоблачены, он перед арестом удалил снятые на мобильный телефон видеоролики, запечатлевшие обнаженных несовершеннолетних и совершение сексуальных преступлений, с намерением воспрепятствовать их использованию в качестве доказательств.

Ранее Курсор писал, что в Яффо официант забрался в апартаменты над рестораном и изнасиловал женщину.