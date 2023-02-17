В Хайфе одинокого 1,5-летнего ребенка чуть не сбил автобус

В Хайфе автобус чуть не сбил 1,5-летнюю девочку, которая в одиночестве блуждала по улицам.

Об этом сообщает 12-й канал.

Вероятно, что малышка вышла из дома одна посреди ночи и самостоятельно начала ходить в районе Яд Лабаним. Ребенка осмотрели в больнице Рамбам и выяснили, что она чувствует себя хорошо.

Затем полиция начала поиски ее семьи и вскоре родители были найдены. 1,5-летнюю девочку уже вернули домой.

Сержант Йехиэль Бадаш, полицейский из отдела дорожного движения Хайфской полиции, дежуривший в это время, ехал рано утром по одной из улиц города и заметил необычное зрелище.

«В 4:00 утром во время смены я заметил автобус, который свернул и перегородил дорогу, и я не понял, что произошло. Внезапно я вижу, как к дороге приближается малышка, и водитель пытается ее поймать. Сразу же мы отвели ее на угол, попытались поговорить, и выяснить, как ее зовут, но она плакала и была невнятной ‒ все же она ребенок. Мы посадили ее в машину, включили отопление и сделали все, чтобы она успокоилась. Мы отвезли ее в Рамбам, потому что мы не знали, как долго она была на улице, и было очень холодно. Только около 7:00 утра ее мать сообщила о случившемся в полицию, ее увезли на допрос и было принято решение передать дело на суд общественности. Очень вероятно, что малышка сама вышла из дома посреди ночи, и так произошло это необычное событие», ‒ поделился он.

Также «Курсор» сообщал, что появилось видео погони за бедуином, подозреваемым в нападении на полицию.