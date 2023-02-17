Появилось видео погони за бедуином, подозреваемым в нападении на полицию

Пресс-служба полиции опубликовала видеофрагменты погони полицейских за 25-летним жителем бедуинского города Рахат.

Подозреваемый в нападении на полицейского на фестивале «Даром Адом» пытался скрыться на автомобиле, лавируя на дороге с огромной скоростью и подвергая себя и других водителей серьезной опасности. В итоге его задержали.

Ранее мы рассказывали, что депутат Кнессета от партии «Оцма Иегудит» Лимор Сон Хар-Мелех решила подать официальную жалобу на группу полицейских, которые, как она утверждает, подвергали ее сексуальным домогательствам во время противостояния в среду в Самарии. Она призвала их отстранить от должности.

Известно, что Хар-Мелех вместе с другими активистами пыталась помешать силам безопасности вырубать деревья, незаконно посаженные на севере Иудеи и Самарии. По словам депутата, во время инцидента офицеры окружили ее и, когда она пыталась вырваться, один «сделал то, что совершенно запрещено». Более детальная информация об этом инциденте и видео доступны в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что в россии вертолет сперва пропал с радаров, а после совершил экстренную аварийную посадку. В данный момент известно о двух погибших.

Помимо этого в США расстреляли двух евреев, вышедших из синагоги.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!