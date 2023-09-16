В Хайфе таксист наехал на полицейского - появились подробности инцидента

Сотрудник полиции был доставлен в больницу с травмами.

В пятницу вечером, 15 сентября, водитель такси из арабской деревни Зарзир, а также его пассажир из Нетании были задержаны в Хайфе полицией за нарушение правил дорожного движения и наезд на правоохранителя.

Об этом сообщает издание "Детали".

В полиции рассказали, что получили уведомление о том, что по дороге на большой скорости в районе Адара мчится автомобиль. Они идентифицировали таксиста и дали сигнал водителю остановиться, однако тот решил скрыться от полиции.

Таксист, чтобы его не остановили, несколько раз пересекал улицы на красный свет, создавая угрозу для жизни других участников движения, а потом наехал на полицейского, который преградил ему путь на одном из блокпостов. В результате аварии правоохранитель получил легкие травмы и был эвакуирован парамедиками (МАДА) в больницу.

"Курсор" писал ранее, что задержан житель Лода, угнавший автомобиль и тяжело ранивший полицейского на 444 дороге. Подозреваемый наехал на офицера полиции, отца пятерых детей, когда пытался прорваться через блокпост.

Еще мы писали, что в Хайфе сотрудник полиции получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения с автомобилем во время исполнения служебных обязанностей.

Напомним, что на перекрестке Шокет автомобиль сбил 22-летнюю сотрудницу полиции и попытался скрыться с места происшествия. За ним началась погоня.

Читайте также, что на юге Израиля, в районе Цеэлима, произошла погоня за наркодилером, который пытался на мотоцикле уйти от сотрудников секретного подразделения пограничной службы.