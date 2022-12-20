Подозрение на автомобильный теракт в Негеве: пострадала полицейская

Во вторник, 20 декабря, на перекрестке Шокет автомобиль сбил 22-летнюю сотрудницу полиции и попытался скрыться с места происшествия. За ним началась погоня.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Пострадавшая была в сознании и жаловалась на боль в спине и ногах. Парамедики МАДА, прибывшие на место аварии, оказали ей первую помощь, а потом госпитализировали в медицинское учреждение «Сорока». Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Согласно предварительным данным, в автомобили находились нелегальные рабочие. Полиция остановила машину для проверки, но водитель рванул в перед и сбил полицейскую.

В Telegram-канал сообщается, что раненых было трое, а виновника полиция нейтрализовала.

В полиции отметили, что наезд сначала рассматривали как теракт, но позднее сообщили, что рассматриваются все версия. Не исключено, что наезд был совершен на угнанном автомобиле.

«Курсор» писал ранее, что днем в пятницу, 16 декабря, возле незаконного форпоста Ховат Гилад у поселения Ицхар обстреляли израильский автомобиль. Чудом обошлось без пострадавших.

Еще мы писали, что два офицера израильской пограничной службы пострадали в результате теракта возле гробницы Рахили на южной окраине Иерусалима.

Напомним, что палестинец нанес ножевое ранение сотруднику пограничной полиции в городе Хавара, после чего был застрелен израильскими силами. В заявлении пограничной полиции говорится, что группа офицеров действовала в горячем палестинском городе, когда подозреваемый вытащил нож и совершил нападение.