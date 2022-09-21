В Хайфе запустили новую линию «метронит»: как будут курсировать автобусы

Новая линия будет функционировать с 5 утра до полуночи, автобусы будут курсировать с интервалом 5-7 минут.

Во вторник, 20 сентября, в Хайфе официально открыли новую линию «метронита», которая соединит терминал в районе перекрестка Ягур на въезде в Большую Хайфу с Нешером и нижними кварталами города.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Израильтянам рассказали, что 5-я линия начнет функционировать 7 октября и на части маршрута автобусы будут ходить по субботам.

Автобусы 5-го маршрута будет выезжать из Ягура и следовать в Нешер, потом будет остановка возле «Кантри-клаба», стадиона, в центре города, в «Эмек а-Кармель», возле «Спортек», ТРЦ, 4Tech и центра BIG. Оттуда они последуют к мосту «Паз», по улице Гиборим и мимо арабского квартала Халиса будут въезжать в хайфский квартал Адар. Оттуда по улице Герцля и Невиим спускаться к зданию мэрии.

Отмечается, что линия будет открыта с 5 утра до полуночи, автобусы будут ходить с разницей в 5-7 минут. В среднем поездка займет из конца в конце около 25 минут.

В субботу маршрут будет называться 5алеф и будет обслуживать пассажиров на линии Ягур — больница «Рамбам».

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта впервые запустило эксперимент, позволяющий оплачивать разовую поездку в общественном транспорте с помощью кредитной карты, смартфона и умных часов.