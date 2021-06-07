В ХАМАСе показали, в каких условиях удерживаются израильские пленники (ВИДЕО)

Террористы из ХАМАСа показали кадры, на которых видно, в каких условиях содержатся израильские пленники, а также представили аудиозапись, на которой слышен голос удерживаемого солдата ЦАХАЛа.

Пока Израиль и ХАМАС ведут непрямые переговоры о возвращении израильтян и тел погибших домой, террористы решили опубликовать новые кадры с израильскими пленниками. Так, на телеканале «Аль-Джазира» были представлены кадры содержания солдата Армии обороны Израиля Гилада Шалита, который пробыл в плену ХАМАСа с 2006 по 2011 года.

На ролике видно, как проходят дни пленника. Они включают тренировку, бритье, игру с мячом в камере и прочее Все происходит в камере.

Кроме того, была представлена аудиозапись, на которой, как утверждается, слышен голос израильского солдата, который сейчас находится в плену. Голос просит о помощи и говорит, что хочет поскорее вернуться домой.

חמאס הציג הקלטה של אחד הנעדרים הישראלים לכאורה: "אני נתון בשבי, מקווה שמדינת ישראל עדיין קיימת" | האזינו@AlonAmitzi pic.twitter.com/9PsoAVw36X — כאן חדשות (@kann_news) June 6, 2021

В настоящее время ХАМАС держит тела двух солдат, Хадара Голдина и Орона Шауля, а также двух, как предполагается, живых израильских гражданских: Хишама аль-Сайеда и Авера Менгисту.

Ранее Курсор писал, что лидер террористов ХАМАСа заявила, что следующая война с Израилем изменит Ближний Восток.

Также мы сообщали, что в ХАМАСе заявили, что ЦАХАЛу не удалось разрушить их тоннели.