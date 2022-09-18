В Харише из окна машины на ходу выпал ребенок: момент попал на видео

Сотрудники полиции, которые занялись расследованием инцидента, заявили, что этого можно было избежать, если бы малыш был пристегнут.

В воскресенье, 18 сентября, в Харише на шоссе произошло чрезвычайное происшествие. Из окна автомобиля на полном ходу выпал трехлетний ребенок и этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео на своей странице в социальной сети Twitter поделился корреспондент 12-го телеканала Адар Гицис.

Полиция, которую вызвали на место происшествия, отметила, что этого можно было избежать, если бы ребенок в машине ехал пристегнутым. Сейчас малыш госпитализирован в больницу «Гилель Яфе» с травмами средней тяжести.

К счастью, ехавший сзади автомобиль, успел затормозить и не переехал ребенка. Сотрудники полиции начали расследовать этот неординарный случай.

אירוע מבהיל מאוד בחריש: פעוט בן 3 עף מחלון הרכב במהלך נסיעה משפחתית והתרסק על הכביש. מצבו קל — בינוני, המשטרה חוקרת pic.twitter.com/kuSBN0xqqG — אדר גיציס • Adar Gitsis (@_Gitsis_) September 18, 2022

«Курсор» писал ранее, что 15 сентября, в Ашдоде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей. Под колеса автобуса попал 8-летний и 11-летний мальчики. Бригада «скорой» помощи, прибывшая на место ДТП, госпитализировала детей в медицинское учреждение «Асута».

Еще мы писали, что двухлетний ребенок был серьезно ранен автомобилем, в котором ехал его отец. Инцидент произошел во дворе их дома в Рахате.

Напомним, что в Йом-Кипур, на дороге 4 возле Гиват-Шмуэля 15-летний мальчик погиб, попав под колеса автомобиля, когда ехал на велосипеде.