В Ашдоде под колеса автобуса попали двое детей: первые подробности

Прибывшие на место происшествия медики оказали детям первую помощь и эвакуировали их в медицинское учреждение «Асута».

Сегодня вечером, 15 сентября, в Ашдоде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей.

Об этом сообщает издание News.walla.

Под колеса автобуса попал 8-летний и 11-летний мальчики. Инцидент случился на проспекте Менахем Бегин. Бригада «скорой» помощи, прибывшая на место ДТП, госпитализировала детей в медицинское учреждение «Асута».

Отмечается, что 8-летний ребенок находится в критическом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь. 11-летний мальчик получил легкие травмы, с ним все хорошо.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства аварии.

«Курсор» писал ранее, что на вьезде в мошав Битва в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний ребенок. Он получил травму головы и другие повреждения и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще мы писали, что в Иерусалиме на улице Моше Рахмилевича ребенка сбил автобус. Его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Напомним, что парамедики госпитализировали в больницу шестилетнего мальчика, который был сбит автомобилем в Беэр-Шеве. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, его состояние оценивали как средней степени тяжести.