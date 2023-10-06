В Хаваре новые жертвы в результате столкновений поселенцев с палестинцами

Известно о смерти палестинца, который стал жертвой этих столкновений.

Убийство 19-летнего палестинца произошло в ночь на пятницу, 6 октября, в ходе столкновений поселенцев с палестинцами в палестинской деревне Хавара, южнее Шхема. Министерство здравоохранения ПА и пресс-служба ЦАХАЛа дали комментарий на этот счет, рассказав почему-то разные версии произошедшего.

Об этом пишут "Детали".

Накануне смерти молодого человека в Хавару прибыли десятки поселенцев, которые установили там палатку. Сделано это было в знак протеста против очередного обстрела в Хаваре автомобиля с израильскими номерными знаками, в котором ехала семья поселенцев с полуторагодовалым ребенком. К счастью, тогда никто из пассажиров не пострадал.

К поселенцам присоединился депутат кнессета Цви Суккот («Релегиозный сионизм»). Сообщает, что депутат объявил палатку своей депутатской приемной, а также в ней прошел урок Торы, после которого поселенцы и депутат прошлись по деревне. В этот момент палестинцы начали бросать в них камни, на что поселенцы ответили им тем же.

На место происшествия прибыли подразделения ЦАХАЛа с целью разъединить стороны, используя слезоточивый газ. Двое поселенцев получили легкие ранения. Несколько десятков человек пострадали от вдыхания газа.

Один из палестинцев хотел сбросить на лобовое стекло автомобиля, в котором ехали евреи, большой бетонный блок. Солдаты ЦАХАЛа расценив это как угрозу жизни людей, стреляли в палестинца. Тот был ранен, и его увезли в больницу в Шхеме, где он впоследствии скончался.

У минздрава ПА своя версия, которая основана на том, что 19-летний палестинец погиб от выстрела поселенца.

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