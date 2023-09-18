На границе с Газой начались беспорядки - палестинцы взорвали ворота на КПП "Карни"

ЦАХАЛу пришлось открыть огонь и применить слезоточивый газ.

В знак протеста против наличия евреев возле священного места «Аль-Акса», палестинцы на юго-востоке сектора Газа поджигают шины возле разделительного забора и бросают камни.

Об этом передает "Детали".

Так, сотни палестинцев собрались около забора, чтобы выразить несогласие с ситуацией. Эти протесты превратились в массовые беспорядки.

Как пишет издание, израильские военные применили силу, открывая огонь из стрелкового оружия и гранат, содержащих слезоточивый газ. В результате инцидента несколько десятков человек, включая двух журналистов, пострадали от вдыхания газа.

Также палестинцам удалось взорвать ворота на контрольно-пропускном пункте «Карни», используя несколько взрывных устройств.

Кроме того, сообщается, что палестинцы организовали акции протеста в различных точках вдоль разделительного забора в районе Хан-Юниса.

Напомним, 17 сентября у входа на территорию мечети Аль-Акса произошли столкновения - палестинцы устроили стычки из-за ареста молодого мусульманина. В результате полиция закрыла один из входов и не пропускала мусульман на молитвы, что привело к столкновениям. Палестинцы обвинили правоохранителей в применении насилия к мусульманским паломникам.

До этого произошли массовые столкновения между поселенцами и палестинцами в Хевроне. Вследствие стычек один из палестинцев получил ранение.