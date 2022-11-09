В «Хеврат-Хашмаль» объяснили, в каких случаях должникам не будут отключать свет

В этом году БАГАЦ потребовал от компании изменить политику отключений должников.

«Хеврат-Хашмаль» после слушаний, проведенных в ответ на вердикт Высшего суда справедливости, опубликовала решение, где названы условия, при которых израильтянам, задолжавшим за электроэнергию, не будут ее отключать.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В компании отметили, что меняют политику отключений должников, как этого в начале текущего года потребовал БАГАЦ. Людям, которые докажут свое бедственное экономическое положение или факт наличия тяжелого заболевания, отключать свет не будут.

Список таких лиц будет сформирован с помощью министерства социального обеспечения и минздрава, которым известны все случаи инвалидности и люди, живущие на пособие. Также будет создана специальная комиссия, в которую будут входить специалисты обоих министерств и представители общественности.

Но есть нюанс, на которых сделали акцент представители компании. Людям, попадающим под вышеописанные категории, отключать электроэнергию не будут до определенного уровня потребления, а именно до 400 киловатт-часов в месяц.

Для этого в жилище у «социальных случаев» установят специальные счетчики с предоплатой. Тех, кто откажется устанавливать счетчик — вычеркнут из программы. Также должники будут обязаны заключить договор о погашении долга «Электрической компании».

«Курсор» писал ранее, что Израиль подписал меморандум о взаимопонимании с Иорданией. Согласно ему, наша страна увеличит продажу воды в Иорданию в обмен на поставки солнечной электроэнергии.