Меняем воду на электроэнергию: Израиль подписал меморандум с Иорданией

Заключенное с Иорданией соглашение учитывает интересы двух стран и является взаимовыгодным, считают израильские официальные лица.

Во вторник, 8 ноября, Израиль подписал меморандум о взаимопонимании с Иорданией.

Согласно документу, Израиль увеличит продажу воды в Иорданию в обмен на поставки солнечной электроэнергии.

Энергия будет производиться на специальном месторождении, построенном эмиратской компанией на территории Иордании. Ее расчетная мощность составит 600 мегаватт в год.

Официальные лица в Израиле считают, что это взаимовыгодное сотрудничество: одной стране нужна вода, а другой — чистое электричество.

В рамках соглашения Израиль увеличит продажу воды Иордании до 200 млн кубических метров в год. Этот меморандум о взаимопонимании является продолжением соглашения, подписанного в ноябре прошлого года.

В течение прошлого года между министерствами и ведомствами двух стран проводились проверки и изучались экономические, плановые и нормативные аспекты меморандума. В итоге стороны разработали оптимальный способ увеличения производства и продажи воды в Иорданию, а также создание инфраструктуры электросетей для подачи энергии в Израиль.

Ранее Курсор писал, что Иордания призвала новое правительство Израиля не нарушать статус-кво Храмовой горы.

Также ранее сообщалось, что Иордания осудила Израиль за восхождение евреев на Храмовую гору. Представитель Министерства иностранных дел осудил Израиль за «эскалацию и продолжающиеся нарушения, совершенные экстремистами при вторжении в мечеть Аль-Акса» и на Храмовую гору.