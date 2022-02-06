В Хевроне арабские боевики забросали камнями израильских солдат

В сети появилось видео, на котором видно, как арабские боевики забрасывают камнями солдат ЦАХАЛ. Военнослужащие, в свою очередь, не открывают огонь по арабам.

В сети показали видео, на котором видно как арабы забрасывают камнями израильских солдат. Военнослужащие не могут ответить им огнем из своего оружия, поскольку солдатам ЦАХАЛ запрещено стрелять в боевиков.

Об этом сообщил телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив» и предоставил видео с места происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Негеве арабы организовали колонну машин с нарушением правил дорожного движения.

Стало известно о том, что сегодня группа арабов бедуинов организовала длинную колонну автомобилей, нарушая ПДД, в том числе с выездом авто на встречную полосу движения. Также сообщается, что нарушители порядка не были привлечены к ответственности со стороны полиции.

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