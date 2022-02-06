В Негеве арабы организовали колонну машин с нарушением правил дорожного движения

17:13, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Колонна верблюдов фото
Колонна верблюдов
Фото: depositphotos.com

Инцидент произошел сегодня, 6 февраля. Арабы бедуины организовали длинную колонну автомобилей, нарушая правила дорожного движения без каких-либо последствий.

Стало известно о том, что сегодня группа арабов бедуинов организовала длинную колонну автомобилей, нарушая ПДД, в том числе с выездом авто на встречную полосу движения. Также сообщается, что нарушители порядка не были привлечены к ответственности со стороны полиции.

Об это сообщил телеграм-канал «Голос Израиля», который предоставил видео с места происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция арестовала арабов, подозреваемых в поджоге автомобиля в Иерусалиме.

Еврейский автовладелец сказал, что за последние месяцы арабские боевики пытаются поджечь его машину в Шейх-Джарре уже в девятый раз. Подозреваемые в поджоге доставлены в полицейских участок для допроса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Йонатан Кариш
ТЭГИ:
Новости по теме