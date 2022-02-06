В Негеве арабы организовали колонну машин с нарушением правил дорожного движения

Стало известно о том, что сегодня группа арабов бедуинов организовала длинную колонну автомобилей, нарушая ПДД, в том числе с выездом авто на встречную полосу движения. Также сообщается, что нарушители порядка не были привлечены к ответственности со стороны полиции.

Об это сообщил телеграм-канал «Голос Израиля», который предоставил видео с места происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция арестовала арабов, подозреваемых в поджоге автомобиля в Иерусалиме.

Еврейский автовладелец сказал, что за последние месяцы арабские боевики пытаются поджечь его машину в Шейх-Джарре уже в девятый раз. Подозреваемые в поджоге доставлены в полицейских участок для допроса.

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