В Хевроне жестоко убили палестинского гомосексуалиста, скрывавшегося несколько лет в Израиле

25-летнего представителя ЛГБТ из ПА Ахмеда Абу Мархиа, проживавшего два года в Израиле из-за угрозы его жизни в ПА, нашли мертвым в Хевроне.

Об этом сообщает Haaretz.

Открытый представителя сексуальных меньшинств после совершения каминг-аута начал жить в Израиле, потому что получал постоянные угрозы во время пребывания в ПА. Он получил разрешение на проживание в Израиле и дожидался момента, когда можно было уехать жить в третью страну. Предполагается, что Мархиа планировал переехать в Канаду.

В ночь на среду, 5 июля, тело мужчины нашли на территории Хеврона. По информации палестинского агентства, голову Ахмеда отрезали, сфотографировали его тело и распространили снимки по палестинским соцсетям. В полиции и Генеральной прокуратуре ПА утверждают, что уже расследуют убийство. Причины «неизвестны», но подозреваемых уже задержали.

До этого Мархиа вынужденно сменил телефонный номер, потому что ему постоянно угрожали. В Израиле он сперва зарабатывал на жизнь случайными подработками, но после обращения в БАГАЦ ему предоставили разрешение на работу.

«Сердце болит из-за убийства Ахмеда Абу Мархии. В ПА ему угрожали из-за его сексуальной ориентации, и убили за два месяца до того, как он должен был начать новую жизнь в Канаде. Это кровавое напоминание о той опасности, которой подвергаются на территории ПА представители ЛГБТ», – заявили в Ассоциации ЛГБТ Израиля.

На набережной Тель-Авива прошла церемония памяти Абу Мархии, в которой приняли участие его друзья и те, кому он был дорог.

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