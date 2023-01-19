В Ход-ха-Шароне провели эвакуацию двух зданий из-за обвала грунта

В Ход-ха-Шароне в соответствии с инструкциями по пожаротушению и по согласованию с муниципальными силами было принято решение о временной эвакуации двух зданий, что обусловлено обвалом грунта на строительной площадке.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Предварительный осмотр показал, что обрушение грунта произошло на роботизированной стоянке, которая была вырыта, и существует опасность смещения строительных лесов в здании ТМА. Кроме того, из-за обрушения грунта участок дороги закрыт до проверки и еще одно здание эвакуировано до проверки конструкции.

Въезд на улицу Парашютистов между Масадой и Трумпельдором закрыт для транспортных средств до дальнейших уведомлений. Жильцам домов оказывают всю необходимую помощь и предлагают обращаться по любому вопросу на городскую горячую линию.

Ранее мы рассказывали, что в субботу, 14 января, на улице в центре города Ход ха-Шарон образовалась воронка, куда угодил автомобиль. По информации полиции, в ходе инцидента никто не пострадал, а провал произошел из-за неисправности в инфраструктуре подземных вод.

Прибывшие туда инженеры установили, что другие провалы в этом районе отсутствуют. Водителей попросили избегать улицу Ха-Ганим и прилегающие городские дороги.

По словам провалившегося в воронку водителя автомобиля, 70-летнего местного жителя Хаима Боарона, это произошло, когда он был за рулем транспортного средства. Во время езды он заметил небольшую 1,5-метровую ямку, и «через секунду машина утонула», что «произошло в одно мгновение».

«Передние колеса попали в воронку. В течение 20 секунд я выбрался из авто. Машина тонула и тонула, если бы я не убежал, я был бы сейчас внутри», ‒ сказал он.

Больше об этом инциденте и фото с места происшествия ищите в материале «Курсора».