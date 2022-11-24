В Холоне бездомный должен выплатить 160 тысяч шекелей арноны

Мэрия Холона требует 160 тысяч шекелей муниципального налога на имущество у 69-летнего бездомного Меншаше Зархи.

Об этом сообщает ice.

Примерно 10 лет назад бездомный ночевал под деревом возле здания бывшей фабрики в Холоне. Единожды он познакомился с братьями Дорон и Ами Копперфиш, унаследовавшими здание.

После закрытия фабрики владельцы разрешили бездомному хранить в здании его личные вещи. Затем один из братьев попросил Зархи провести ремонт в помещении и дал ему ключ.

По определенным причинам ремонтные работы приостановились, а вещи бездомного остались в здании. После этого между Копперфишами возник спор о том, кто владеет имуществом, потому что они должны были платить муниципальный налог.

Один из них сказал местному правительству, что Зархи без разрешения вторгся в помещение и владеет зданием. По итогу мэрия в мае 2016 года, не проводя проверку, зарегистрировала бездомного как владельца здания.

Спустя два года работники мэрии посетили объект и обнаружили, что Зархи не владеет фабрикой. Однако, они не изменили регистрацию, вследствие чего до 2020 года мужчина продолжал владеть фабрикой.

В тот период один из братьев подал иск против Зархи с требованием выселить его из здания и взыскать с него оплату за использования имущества, но иск отклонили.

Чуть позже в мэрии признали, что на самом деле зданием владеет один из Копперфиш. Вслед за этим бездомный получит от муниципалитета счет по «арноне» в размере 160 тысяч шекелей.

По словам, он забрал свои пожитки из фабрики еще в 2018 году. Он обратился в суд просьбу об обжаловании долга. Интересы 69-летнего в суде будет представлять адвокат Анат Ассаяг из министерства юстиции.

Судья удовлетворил ходатайство и раскритиковал действия муниципалитета. По словам судьи окружного суда по административным делам в Тель-Авиве Гилия Равида, в мэрии поступили неразумно.

Также бездомному позволили оспорить долг и приостановить процедуры взыскания против него. В ответ в мэрии Холона сказали, что их действия соответствовали законодательству.

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