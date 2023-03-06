В Холоне состоится долгожданное карнавальное шествие: озвучена программа

В полиции рассказали, где будет перекрыто движение, а организаторы напомнили, как празднуют Пурим.

Во вторник, 7 марта, после перерыва, вызванного коронавирусом, в Холоне состоится долгожданное карнавальное пуримское шествие – «Аделояда».

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня.

Отмечается, что шествие пройдет с 11:30 до 16:30.

Сотни полицейских, бойцов из пограничной полиции и добровольцев будут развернуты как на самой территории, где будет проходить карнавал, так и снаружи, а также вдоль всего маршрута следования, чтобы поддерживать общественный порядок и направлять движение в этом районе.

«Шествие начнется в 11:30 от пересечения улиц Перец Шломо и Моше Шарет. Позже участники продолжат шествие по улице Моше Шарет на север, затем по улице Алуфей ЦАХАЛ на запад и по улице Голды Меир до пересечения с улицей Пинхаса Элон до здания Медитек. Смотровые площадки, расположенные на улицах Давид Элазар и Алуфей ЦАХАЛ, предназначены для людей с особыми потребностями, включая тех, кто передвигается в инвалидных колясках», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркивают, что в местах, где будет проходить карнавальное шествие, не разрешено ношение оружия и любых других предметов, которые могут причинить вред окружающим, а также ношение опасных игрушек любого рода, в том числе взрывчатых веществ и пенообразователя. Кроме того, будет запрещен въезд электросамокатов и велосипедов, ввоз животных (кроме собак-поводырей), а также использование дронов.

С 06:00 улицы Моше Шарет, Алуфей ЦАХАЛ и Голда Меир будут перекрыты для движения в обоих направлениях. Улица Моше Шарет будет перекрыта с севера на пересечении с улицей Мифрац Шломо. Улица Моше Шарет на пересечении с улицей Алуфей ЦАХАЛ будет закрыта к западу от пересечения улиц Мифрац Шломо и Моше Шарет в обе стороны.

В связи с закрытием указанных улиц будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Полиция рекомендует быть в курсе этого, получая дополнительную информацию на веб-сайтах компаний общественного транспорта.

Тем временем Telegram-канал Что там у евреев? напоминает, как празднуют Пурим.

Зехер ле-Махацит а-Шекель — жертвуют сумму в память о половине шекеля, которую давали в Храм. Сегодня эта сумма равна 26* шекелей для сефардов. Женщины и дети не обязаны, но лучше дать. За детей, даже если женщина беременна, дают меньше к примеру 10* шекелей Ашкеназы дают 3 современные монеты по 1/2 шекелей* только за мужчин старше 20 лет

Матанот ле-Эвьёним — подарок бедным. Каждый человек должен дать 2-ум бедным сумму, на которую можно купить порцию еды (15-30* шекелей) Кому совсем сложно, то 5* шекелей на каждого бедного

Мишлоах Манот — посылка угощений. Каждый должен подарить хотя бы по одной посылке

Пост Эстер — с утра до вечера постятся

Чтение Свитка Эстер — идут в синагогу вечером и утром, чтобы услышать чтение Свитка Эстер, одновременно следя за текстом.

Миштэ — пир, выпивка и веселье

«Суммы указаны приблизительные, лучше уточнить у себя в общине и поступить как принято у вас. Платить можно онлайн, но лучше в свою общину», — советует СМИ.

Как сообщал Курсор, в Пурим на площади перед Стеной плача выставили один из самых больших свитков Эстер в мире.

Также Курсор писал о том, что в Оленьей долине в Пурим родился детеныш газели.