В Пурим на площади перед Стеной плача выставили один из самых больших свитков Эстер в мире

Свиток пригоден для чтения и отличается от обычного только размером.

В сети появилось видео одного из самых больших свитков Эстер в мире.

Кадры опубликовал Telegram-канал Люди в черном.

«Так выглядит один из самых больших свитков Эстер в мире. Свиток пригоден для чтения и отличается от обычного только размером. Зато удобно читать в Пурим на площади перед Стеной плача», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, дайверы парка подводной обсерватории в Эйлате уже празднуют Пурим. Они отправились на утреннее погружение в бассейн с акулами, одетые в крамочные наряды в духе праздника.

Пурим — это один из самых веселых еврейских праздников, который отмечается в 14-й день еврейского месяца Адар. Он празднуется в память о спасении еврейского народа от злодеяний главного визиря Персии Гамана, который планировал истребить всех евреев.

Во время Пурима евреи читают книгу Есфирь, которая описывает события, произошедшие в период правления персидского царя Ахашвероша. Традиционно, на этот день люди наряжаются в костюмы и маски, проводят карнавальные шествия и дарят друг другу подарки и сладости. Также в этот день едят особое блюдо — гоменташн, которое представляет собой треугольный пирожок с начинкой.

Пурим — это также время, когда евреи помогают нуждающимся, делают пожертвования и обмениваются дарами с близкими и друзьями. Этот праздник олицетворяет победу добра над злом и единство еврейского народа. В целом, Пурим — это прекрасный повод для семейного и дружеского общения, веселья и радости.

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