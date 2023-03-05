В Холоне умер мужчина от аллергической реакции на антибиотик

В минздраве приказали изъять во всех больницах страны препарат, которым лечили пациента.

В Холоне скончался 55-летний пациент в больнице Вольфсон. Причиной смерти стала сильная аллергическая реакция после применения препарата «Цефтриаксон-витамед».

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

После смерти мужчины министерство здравоохранения Израиля приказало собрать все партии этого антибиотика из больниц по всей стране и прекратить его использование.

Как отмечено в сообщении, антибиотик «Цефтриаксон-витамед» широко используется для лечения пневмонии. После этого инцидента минздрав направил письмо руководству больниц с информацией о еще одном случае острой аллергической реакции на препарат, который не привел к смерти пациента.

В письме также было указано, что принятие «Цефтриаксон-витамеда» должно быть немедленно прекращено, а минздрав поручил провести тщательное расследование, чтобы выяснить причины, вызывающие аллергическую реакцию.

Накануне в этой же больнице произошел скандал из-за смерти 19-летней девушки. Тогда сообщалось, что пациентка могла скончаться из-за приема препарата «Оптальгин». Позже министерство здравоохранения Израиля предоставило заключение, в котором утверждается, что девушка была госпитализирована в критическом состоянии и ее смерть не связана с приемом обезболивающего препарата.

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