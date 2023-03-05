В Холоне умер мужчина от аллергической реакции на антибиотик

В Холоне скончался 55-летний пациент в больнице Вольфсон. Причиной смерти стала сильная аллергическая реакция после применения препарата «Цефтриаксон-витамед».
Об этом пишет «Израиль Сегодня«.
После смерти мужчины министерство здравоохранения Израиля приказало собрать все партии этого антибиотика из больниц по всей стране и прекратить его использование.
Как отмечено в сообщении, антибиотик «Цефтриаксон-витамед» широко используется для лечения пневмонии. После этого инцидента минздрав направил письмо руководству больниц с информацией о еще одном случае острой аллергической реакции на препарат, который не привел к смерти пациента.
В письме также было указано, что принятие «Цефтриаксон-витамеда» должно быть немедленно прекращено, а минздрав поручил провести тщательное расследование, чтобы выяснить причины, вызывающие аллергическую реакцию.
Накануне в этой же больнице произошел скандал из-за смерти 19-летней девушки. Тогда сообщалось, что пациентка могла скончаться из-за приема препарата «Оптальгин». Позже министерство здравоохранения Израиля предоставило заключение, в котором утверждается, что девушка была госпитализирована в критическом состоянии и ее смерть не связана с приемом обезболивающего препарата.
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