Смерть девушки в больнице Вольфсон: в минздраве сделали заявление

Сегодня, 16 ноября, министерство здравоохранения Израиля предоставило заключение, касающееся смерти 19-летней девушки в больнице «Вольфсон».
Об этом сообщает издание News.israelinfo.
В ведомстве сообщили, что девушка скончалась в медицинском учреждении, куда была госпитализирована в критическом состоянии, не от обезболивающего препарата «Оптальгин».
Также «Курсор» сообщал, что в больнице Вольфсон не смогли спасти девушку, выпившую дома известную таблетку.
Помимо этого, израильтяне рассказали об опасных побочных симптомах популярного лекарства.