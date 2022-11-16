Смерть девушки в больнице Вольфсон: в минздраве сделали заявление

Девушка была доставлена в больницу 8 ноября в критическом состоянии.

Сегодня, 16 ноября, министерство здравоохранения Израиля предоставило заключение, касающееся смерти 19-летней девушки в больнице «Вольфсон».

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В ведомстве сообщили, что девушка скончалась в медицинском учреждении, куда была госпитализирована в критическом состоянии, не от обезболивающего препарата «Оптальгин».

Также «Курсор» сообщал, что в больнице Вольфсон не смогли спасти девушку, выпившую дома известную таблетку.

Помимо этого, израильтяне рассказали об опасных побочных симптомах популярного лекарства.