В Иерусалиме на дорогу упало огромное дерево

Израиль продолжают терроризировать сильные ливни и ветры. И вот стало известно о том, что в Иерусалиме прямо на дорогу упало большое дерево.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль | Медиа Архив» .

К счастью, в этом инциденте обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Самарии река Нахаль-Кана унесла сразу две машины. Одной из них затем удалось выехать, а вот водитель второй был вынужден вызвать спасателей, которые и помогли ему выбраться. Спасателям пришлось использовать воздушный дрон для того, чтобы найти затопленную машину.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Лоде проливные дожди затопили дороги и отрезали кварталы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.