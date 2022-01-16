В Лоде проливные дожди затопили дороги и отрезали кварталы

Сильные штормы, обрушившиеся на Израиль с пятницы, привели к тому, что в воскресенье несколько районов были затоплены, некоторым людям потребовалась помощь из застрявших автомобилей, а весь район в Лоде был отрезан водой.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

Ожидалось, что ливень продлится до позднего вечера. Район Ганей-Авив в Лоде, в котором проживает около 18 тысяч человек, был отрезан, и муниципалитет предупредил жителей, что единственный способ попасть в этот район и покинуть его — на поезде.

Орит Наво, жительница района Лод, сообщила, что общественная жизнь остановилась. Улицы также были затоплены в Явне, Нетании и Петах-Тикве, где был снят человек, плывущий по дороге на байдарке. Женщина и ребенок в городе были спасены из машины после того, как они оказались в ловушке.

Муниципалитет Петах-Тиквы сообщил в своем заявлении, что затопление произошло на дороге возле открытой местности и что, хотя они пытались подготовиться к дождю, установив блоки, чтобы предотвратить затопление кварталов, ситуация сложная.

Ранее Курсор сообщал, что в Лоде продолжаются перестрелки на протяжении дня.

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