В Иерусалиме на остановках автобуса установят защитные заграждения

В ближайшие дни будет подготовлен план их размещения.

После теракта, который состоялся в районе Рамот в Иерусалиме, местные власти дали распоряжение в короткие сроки установить на автобусных остановках защитные ограждения.

Мэр города Моше Леон распорядился в ближайшие дни подготовить для министерства транспорта план размещения заграждений, чтобы предотвратить подобные автомобильные теракты.

Отмечается, что на сегодняшний день такие заграждения установлены примерно на 300 автобусных остановках по всему Иерусалиму.

Полиция и медики сообщили, что шестилетний мальчик и 20-летний мужчина были убиты и по меньшей мере еще пятеро получили ранения в результате теракта недалеко от района Рамот в Восточном Иерусалиме.

«Курсор» писал ранее, что полиция и медики сообщили, что шестилетний мальчик и 20-летний мужчина были убиты и по меньшей мере еще пятеро получили ранения в результате теракта недалеко от района Рамот в Восточном Иерусалиме.

Еще мы писали, что террорист, совершивший теракт на остановке — Хусейн Караке. Ему 31 год, он гражданин Израиля, женат и имеет троих детей.

Напомним, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир хочет ввести в действие закон о смертной казни для террористов. По его словам, «нет ничего сложнее, чем прийти туда, где был убит ребенок и 20-летний молодой человек».

Читайте также, что министр экономики Нир Баркат требует после смертоносного нападения в районе Рамот в Иерусалиме принять жесткие меры, чтобы помешать Палестинской администрации выплачивать зарплату террористам и их семьям.