Бен-Гвир выступил за принятие закона о смертной казни для террористов

По словам министра национальной безопасности, «нет ничего сложнее, чем прийти туда, где был убит ребенок и 20-летний молодой человек».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир хочет ввести в действие закон о смертной казни для террористов.

Об этом он заявил после посещения места теракта в районе Рамот в Иерусалиме, сообщает Kanal7.

По словам Бен-Гвира, он дал указание полиции выставить блокпосты вокруг Иссавии и проверять каждую машину. Также начат процесс сноса дома террориста.

“Мне ясно, что шагов, о которых я сказал выше, недостаточно. Я хочу ввести в действие закон о смертной казни для террористов. На следующей неделе мы представляем закон об оружии, который говорит об ужесточении наказания и обыске домов без постановления суда. Есть еще много чего. Мы должны действовать решительно, твердо, чтобы защитить наших детей», — сказал Бен-Гвир.

Как сообщал Курсор, пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Кассем отреагировал на теракт в Рамоте.

«Героическая операция … является естественным ответом на все преступления оккупации против палестинского народа, последним из которых является резня оккупантов. в лагере Акбат-Джабер», — заявил представитель ХАМАСа.

Также мы писали о том, что министр экономики Нир Баркат требует после смертоносного нападения в районе Рамот в Иерусалиме принять жесткие меры, чтобы помешать Палестинской администрации выплачивать зарплату террористам и их семьям.

«Мое сердце разбито тяжелыми последствиями кровопролитного нападения в Иерусалиме, которое на данный момент привело к убийству двух членов одной семьи, в том числе 6-летнего еврейского мальчика, вся жизнь которого было впереди. Я молюсь о скорейшем выздоровлении раненых», — признался министр.

Он напомнил, что «каждый террорист получает от Абу Мазена плату в размере 4 миллионов шекелей за совершенное им убийство».

«Палестинская администрация поощряет терроризм, выплачивая 4 миллиона шекелей каждому террористу за убийство евреев. Невообразимо, что Абу Мазен и палестинская администрация платят террористам за убийство невинных евреев, а мир молчит. Мы должны сделать все, чтобы остановить это как можно скорее, насколько это возможно, — сказал Баркат.

Ранее Курсор сообщал о еще одном погибшем: число жертв теракта в Рамоте растет.

Кроме того, мы писали, что опубликовано видео нейтрализации террориста.

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