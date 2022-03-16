В Иерусалиме обнаружен второй случай инфицирования полиомиелитом

У одного ребенка, у которого первым обнаружили болезнь, проявляются симптомы полиомиелита, а другого течение болезни бессимптомное.

Около 11 397 детей были вакцинированы от этой болезни с тех пор, как министерство здравоохранения начало кампанию по повышению осведомленности о вакцинации против полиомиелита из-за того, что на прошлой неделе у четырехлетнего ребенка был положительный результат.

«Курсор» писал, что в Израиле может начаться вспышка полиомиелита. Не так давно в Израиле был выявлен первый с 1989 года случай заболевания полиомиелитом. И вот доктор рассказал, что в скором времени в стране может начаться настоящая эпидемия среди детей.

Также мы ранее писали, что спрос на вакцины против полиомиелита в Израиле вырос. Министерство призвало родителей следить за тем, чтобы их дети были привиты в соответствии с протоколом и получили все четыре дозы, чтобы получить полную защиту от вируса.