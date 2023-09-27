В Иерусалиме откроется посольство латиноамериканской страны - СМИ

Еще одно государство заявило о готовности открыть свое дипведомство в столице Израиля.

Из официальных источников Парагвая поступила информация о планируемом открытии нового посольства страны в Иерусалиме в ноябре, что символизирует растущую поддержку Израиля в Латинской Америке. Это решение принято в контексте тенденции, когда все больше стран выражают желание перенести свои дипломатические миссии в столицу Израиля.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Президент Парагвая Сантьяго Пенья, который планирует посетить Израиль для открытия нового посольства, заявил ранее, что открытие офиса намечено к концу текущего года. В этом месяце он провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Нью-Йорке, обсудив этот шаг, а также другие двусторонние вопросы.

"Наша история объединила нас. Настоящее объединяет нас. Но будущее сделает нас ближе, чем когда-либо прежде", - отметил Пенья.

Как отмечено в сообщении, Парагвай перенес свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году, последуя примеру тогдашнего американского президента Дональда Трампа, и став третьей страной, сделавшей это после США и Гватемалы. Однако после смены власти несколько месяцев спустя посольство вернули в Тель-Авив, что вызвало дипломатический кризис в отношениях между странами. В предвыборной кампании Парагвая этого года Сантьяго Пенья обещал вернуть посольство в Иерусалим.

Отметим, Парагвай, не имеющий выхода к морю и являющийся одной из самых бедных стран Южной Америки, поддерживает долгую историю дружбы с Израилем, начиная с голосования за создание еврейского государства в Организации Объединенных Наций в 1947 году.

Напомним, ранее решение об открытии дипломатического представительства в Иерусалиме приняли власти Уругвая.