В Иерусалиме открыли мемориальную доску, увековечивающую память убитого иммигранта из ЮАР

Мэр Иерусалима Моше Лев принял участие в открытии мемориальной доски Элияу Дэвиду Кею, убитому в Старом городе Иерусалима год назад.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

На церемонии присутствовали раввин Стены плача Шмуэль Рабинович, семья Эли Кея, гендиректор United Hatzalah Эли Поллак, заместитель мэра Чагит Моше и члены городского совета.

Эли Кей в одиночку иммигрировал в Израиль из ЮАР и в течене двух лет учился в ешиве в Кирьят-Гате, прежде чем поступил на службу в десантную бригаду ЦАХАЛа. После выписки Кей вызвался добровольцем в организацию Шомера Хахадаша и в течение трех месяцев, предшествовавших его убийству, работал гидом в Фонде наследия Стены плача.

Он был убит в 26-летнем возрасте вооруженным террорист из ХАМАСа по дороге на работу возле Стены Плача. Медики United Hatzalah первыми прибыли на место происшествия, и сегодня они получили от анонимного благотворителя им новый «Амбуцикл» (мотоцикл скорой помощи) в память о Кее. Транспорт подарили Йони Бен Шимолу, волонтеру Хацала, который живет в Старом городе и первым прибыл на место нападения в прошлом году.

Церемонию открытия мемориальной доски провели спустя год после убийства человека, у которого, по словам мэра Иерусалиме, было «большое сердце».

Jerusalem’s Mayor @MosheLion took part in a memorial ceremony today at the site of Eli Kay’s murder. Eli Kay was a South African Oleh to Israel who was murdered by a terrorist in the Old City. His life is dearly remembered by friends, family and respected officials. pic.twitter.com/hdzKesobru

— South African Zionist Federation (@SAzionfed) December 11, 2022