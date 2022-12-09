В Иерусалиме суд постановил закрыть общественную баскетбольную площадку по субботам и праздникам

Мэрия Иерусалима должна решить, подавать ли апелляцию на этот вердикт. Однако выяснилось, что жена мужчины, подавшего иск, работает в юридическом отделе муниципалитета.

В Иерусалиме судья постановил закрыть по субботам и праздникам общественную баскетбольную площадку на том основании, что шум мешает живущему по соседству мужчине.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что теперь мэрия Иерусалима должна решить, подавать ли апелляцию на этот вердикт. Но внезапно выяснилось, что жена мужчины, подавшего жалобу, работает в юридическом отделе муниципалитета.

«В 2018 году иск подал адвокат Шмуэль Фейнгольд, живущий в доме, рядом с которым находится баскетбольная площадка. В его жалобе говорится, что во время игры звуки мяча и крики игроков слышны в спальне, даже при закрытых окнах и жалюзи, что мешает Фейнгольду и членам его семьи заснуть и выспаться», — пишет издание.

Издание сообщает, что на минувшей неделе мировой суд Иерусалима обязал мэрию закрывать баскетбольную площадку каждый вечер, с 22:00 до 8:00, а также в шабат и по праздничным дням. В итоге площадка будет закрыта начиная с вечера пятницы, и останется доступной только в будние дни. Муниципалитет Иерусалима возражал против закрытия общественной площадки, но, когда решение было принято, объявил, что немедленно выполнит вердикт судьи.

Соседи Фейнгольда возмущены решением. По их словам, мужчина продает свою квартиру и не планирует жить там дальше, а закрыть площадку, видимо, потребовал «для повышения стоимости квартиры».

«Судебный процесс проходит без привлечения местных жителей. Мы пытаемся убедить соседа «спуститься с дерева», ведь другие соседи справляются с шумом с площадки и воспринимают ситуацию с пониманием. Муниципалитет направил в суд стороннего юриста, который не представлял должным образом наши интересы. Местных жителей вообще не спрашивали. Внезапно мы приходим на баскетбольную площадку и видим, что она закрыта на замок и цепь. Это грустно для всех нас, независимо от того, светские мы или религиозные», — говорит жительница этого квартала Сара Якобзаде.

Отмечается, что десятки жителей и активистов движения «Пробуждение» в пятницу прибыли на баскетбольную площадку на «турнир протеста» против решения суда.

«Это юридический позор со стороны муниципалитета Иерусалима, который не выполнил свой долг по защите прав жителей, как религиозных, так и светских, которые пользуются площадкой. Я надеюсь, что тот факт, что жена господина Фейнгольда работает в юридическом отделе, не является причиной того, что муниципалитет провел судебный процесс именно так, как он это сделал», — сказал председатель движения Адир Шварц.

В столичной мэрии заявили, что в ближайшую неделю проведут переговоры с Шмуэлем Фейнгольдом, «чтобы попытаться найти сбалансированное решение, которое будет хорошо для всех сторон».

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