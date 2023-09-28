Суд вынес решение по вопросу о бесплатной перевозке пассажиров в общественном транспорте по субботам.

Иерусалимский окружной суд удовлетворил апелляцию ультраправого вице-мэра Иерусалима Арье Кинга, и запретил городскому движению "Иторерут" организацию бесплатных автобусных маршрутов в субботу. Суд признал это попыткой манипулирования избирателями.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Как отмечено в сообщении, группа "Пробуждение" оказывает поддержку партии "Ха-махане ха-мамлахти" Бени Ганца в муниципальных выборах. Решение о запрете субботних автобусов было принято судьей Арье Романовым. В его вердикте сказано, что если участвующая в выборах партия продолжит финансировать бесплатные субботние автобусы, это будет считаться нарушением избирательной процедуры и невысокой этичностью выборов.

"Судья предложил секулярной партии найти альтернативные методы предвыборной кампании, отметив, что "существуют другие способы для выражения своей платформы, не связанные с дарением материальных благ избирателям", - пишет издание.

Судья Романов также выразил мнение, что по меньшей мере, часть избирателей, пользующихся бесплатным субботним транспортом, могут почувствовать себя обязанными вознаградить организаторов за эти услуги своими голосами.

Арье Кинг, инициатор апелляции, признал, что его цель не была связана с опасением нечестной политической конкуренции. Он подчеркнул, что он будет продолжать бороться за сохранение еврейского характера и традиций Иерусалима.

Публичный общественный транспорт в субботу запрещен министерством транспорта, поэтому в различных городах стали появляться некоммерческие организации, организующие автобусные маршруты в субботу за счет средств, собранных через краудфандинг. В прошлом подобные субботние автобусы организовывала партия "МЕРЕЦ".

Еще "Курсор" информировал, что в Израиле могут запустить новый вид общественного транспорта.